Vítor Baía considera que estamos já perante o melhor guarda-redes do mundo. FC Porto quer blindar o guardião com nova e extra-milionária cláusula.

O FC Porto garante “já não haver palavras” para sublinhar as exibições de Diogo Costa, guarda-redes com precisão suíça e certificado das escolas do clube das Antas, que, por estes dias, está sob os radares de alguns dos mais importantes clubes mundiais.