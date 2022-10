Oposição acusa Sunak de quebrar promessa de devolver “integridade” ao Governo britânico logo no primeiro dia

No seu discurso inaugural como primeiro-ministro do Reino Unido, na terça-feira, Rishi Sunak prometeu “integridade, profissionalismo e responsabilidade a todos os níveis” no Governo britânico, numa tentativa de demarcação dos meses finais da governação de Boris Johnson, abalada por inúmeros escândalos, com o “Partygate” e as festas em Downing Street durante a pandemia à cabeça.