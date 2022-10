Os activistas atletas de parkour que desligam as luzes de Paris — um truque de cada vez

Hadj Benhalima mediu o edifício à sua frente e depois arrancou contra a parede, empurrou-a com um pé, torceu-se no meio do ar e esticou a mão para desligar um interruptor a alguns metros do chão.

Um breve segundo depois, o letreiro brilhante da loja de câmbio de dinheiro apagou-se. Foi apenas uma das muitas iluminações exteriores que um grupo de atletas de parkour desligou durante uma noite, na semana passada, para combater o desperdício de energia.

“Há muitas montras de lojas que ficam iluminadas durante a noite sem nenhuma boa razão. Por isso, dado que consigo desligá-las, tento fazê-lo o mais possível”, disse Benhalima, entre saltos.

Os atletas-activistas dão uso aos interruptores colocados regularmente no exterior dos edifícios em França e que permitem aos serviços de emergência cortarem a energia em caso de incêndio. Chamam às suas escapadelas nocturnas operações “​Lights Off”. Dizem que as acções ajudam a fazer cumprir as ordens da Câmara Municipal de Paris para que todos os sinais e luzes de montras fiquem desligados durante a noite. A polícia de patrulha oferece pouca resistência.

O colectivo On The Spot, com sede em Paris, é apenas um dos vários grupos que têm actuado contra a poluição luminosa e o desperdício de energia nas cidades de toda a França nos últimos dois anos.

As suas “operações” chamaram a atenção do público numa altura em que os governos estão a exortar as famílias e empresas a reduzir o consumo de energia antes de uma crise energética chegar no Inverno em toda a Europa.

“As pessoas felicitam-nos”, diz Umud Tekinalt. “Alguns até tentam imitar-nos.”