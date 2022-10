Que programa tem Rishi Sunak para governar o Reino Unido?

Neste P24 , ouvimos o jornalista António Saraiva Lima sobre o novo PM britânico, Rishi Sunak. Siga o podcast P24 no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou noutras aplicações para podcasts.

Na segunda-feira, Rishi Sunak foi eleito líder do Partido Conservador britânico e vai ser o próximo primeiro-ministro do Reino Unido. Aos 42 anos de idade, o ex-ministro das Finanças venceu a corrida interna dos tories para a escolha do sucessor de Liz Truss.

Neste P24, ouvimos o jornalista António Saraiva Lima sobre Rishi Sunak, que será formalmente nomeado chefe do Governo britânico na terça-feira.

