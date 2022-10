Dez milhões de euros para projecto com Portugal que quer desvendar a origem das doenças auto-imunes

Os açúcares são tidos como um vilão, mas não deixam de ser apelativos. E, no que toca às doenças auto-imunes, podem ser a chave para descobrirmos por que motivo as nossas próprias células nos atacam. A tarefa de Salomé Pinho, investigadora do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S) da Universidade do Porto, para os próximos seis anos é precisamente deslindar os mecanismos que permitem o desenvolvimento de doenças auto-imunes – e a atribuição de um financiamento europeu de 10 milhões de euros garante uma boa ajuda.