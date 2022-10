Bordalo II pôs em igrejas cruzes contra os abusos sexuais de crianças

Bordallo II levou para igrejas portuguesas cruzes feitas de peluche e com nenucos no lugar de Jesus Cristo para falar sobre os casos de abuso sexual na Igreja Católica. “​À semelhança do que acredito ser o dever da sociedade, também nós, artistas, temos que usar a nossa voz para defendermos aquilo que está certo e aqueles que não se conseguem defender”, escreveu o artista plástico, no Instagram, onde partilhou as quatro instalações artísticas.

Foto @b0rdalo_ii

“Temos que adoptar uma atitude crítica, principalmente em temas tabu como este e ser parte activa da mudança”, escreveu. Além dos crucifixos, Bordallo II, que muitas vezes constrói peças gigantes a partir de lixo, deixou um sinal de maiores de 18 anos nas portas de uma igreja e mostrou também um sinal de trânsito alterado, onde um padre parece manipular crianças como se fossem marionetas.

Foto @b0rdalo_ii DR

Foto @b0rdalo_ii DR

A série de instalações, que já não estão nos locais onde foram fotografadas, chama-se Cruzes, Credo, Canhoto.

Há duas semanas, a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos de Menores na Igreja tinha validado 424 depoimentos de abusos sexuais.