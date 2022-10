A atribuição do grau de doutor pelas instituições de ensino superior politécnico

O ensino superior nacional encontra-se dividido em dois subsistemas - universitário e politécnico. Há uns anos a esta parte, tem-se vindo a verificar um aproximar das funções sociais de ambos os subsistemas, nomeadamente, com a oferta de cursos de caráter mais profissionalizante por parte do subsistema universitário e a oferta de cursos com uma componente mais teórica por parte do subsistema politécnico. Isto revela que, hoje, não é possível estabelecer, na prática, uma barreira clara entre as competências científicas, técnicas e pedagógicas das instituições integrantes dos dois subsistemas.