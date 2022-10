Nova editora de Gabriel Matzneff, investigado por violação de menores, alvo de “ameaças de morte”

Aquela que seria a nova editora do escritor francês Gabriel Matzneff, apologista na escrita e na vida real do sexo com menores e na mira da justiça desde 2020, anunciou esta segunda-feira que vai suspender provisoriamente os planos de lançar um novo livro do autor depois de ter sido alvo de ameaças de morte. A Nouvelle Librairie, avança a agência de notícias AFP, diz ter o dever de proteger os seus funcionários.

Gabriel Matzneff, hoje com 86 anos, passou de festejado autor libertário a pária intelectual desde que, no final de 2019, foram publicados os primeiros excertos do livro O Consentimento, da editora Vanessa Springora, em que esta revela a manipulação e as relações sexuais que manteve durante anos com o escritor desde que tinha 13 anos. O livro, editado em 2020 e com tradução portuguesa no final do mesmo ano, teve grande impacto em França - fez reavaliar não só a sua obra, em que defendia em ensaio a prática do sexo com crianças, mas também a relação do país com o seu meio intelectual. Um novo momento #MeToo em França.

Ainda assim, e enquanto Matzneff é visado numa investigação por violação de menor e editoras como a Gallimard se afastaram do escritor, a Nouvelle Librairie, que se descreve politicamente como “de direita identitária, patriota” e com uma abordagem à literatura “impetuosa”, aceitou publicar uma colectânea de artigos do autor. Escritos entre 2015 e 2019, detalha a AFP, intitular-se-iam Derniers écrits avant le massacre (Últimos escritos antes do massacre) e teriam lançamento já dia 8 de Novembro.

Porém, terá sido alvo de ameaças de morte e por isso suspenderá para já os planos de edição da obra do polémico escritor. “Certas reacções são totalmente desproporcionais. Numa altura em que a liberdade de expressão está a recuar perigosamente, a Nouvelle Librairie pretende garanti-la. No entanto, não pode aceitar sérias ameaças de morte dirigidas aos seus funcionários, que deve proteger”, lê-se no comunicado da editora, citado pela AFP. A Nouvelle Librairie, que também detém uma livraria homónima no Quartier Latin parisiense, diz já ter sido alvo de actos de vandalismo e que agora sente “um perigo real”.

Em Fevereiro de 2021, depois de uma carreira de largas décadas a publicar a sua obra com grande facilidade, Gabriel Matzneff pedia aos seus leitores que subscrevessem ou assinassem, por 100 euros, uma sua futura obra em que faria a sua defesa pública. Não havia casa editorial ainda associada ao projecto. Estes escritos agora alvo de pressão antecedem a denúncia pública de Springora, e depois de Francesca Gee, de relações abusivas entre um adulto e as jovens em pleno início de adolescência.

Ambos os casos, perante a lei francesa, já prescreveram e Matzneff é alvo de uma investigação que sobretudo procura alegadas vítimas mais recentes do autor para que possam avançar para a formulação de uma acusação e potencial julgamento.