Manuel António Pina vai ser homenageado na Feira do Livro do Porto de 2023

O escritor e jornalista Manuel António Pina, que morreu há dez anos, será o autor a celebrar na edição de 2023 da Feira do Livro do Porto, anunciou a Câmara Municipal.

João Gesta será o programador e coordenador e Rui Lage o comissário do festival literário, em 2023, que irá decorrer, como habitualmente, nos Jardins do Palácio de Cristal.

“Espero que possamos preparar uma grande Feira do Livro, como têm sido todas, desta vez dedicada a um grande portuense e uma pessoa absolutamente extraordinária”, considera, citado no site da autarquia, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, que domingo participou numa sessão de homenagem a Manuel António Pina, nos 10 anos da sua morte.

Manuel António Pina junta-se, assim, a um leque de autores homenageados no festival literário, tais como Ana Luísa Amaral, Vasco Graça Moura, Agustina Bessa-Luís, Mário Cláudio, Sophia de Mello Breyner Andresen, Leonor de Almeida, José Mário Branco, Júlio Dinis, com a atribuição de uma tília nos Jardins do Palácio de Cristal.

“[Manuel António Pina] era um homem de uma extraordinária sensibilidade, capaz de nos surpreender com o seu entusiasmo, o seu humor fino”, sublinhou Rui Moreira, recordando alguns episódios que o ligaram, pessoalmente, ao escritor e jornalista.

