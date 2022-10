Notícia ou manifesto anti-PSP?

A detenção de um homem no Bairro Alto, pela PSP, foi objecto de uma notícia no PÚBLICO de 15 de Agosto passado. O mesmo acontecimento mereceu depois um follow up na edição do jornal de 13 de Setembro. Este segundo artigo, com o título “Polícias filmados a agredirem homem no Bairro Alto continuam em funções”, é da autoria da jornalista Joana Gorjão Henriques e mereceu críticas de leitores.