Polícias filmados a agredirem homem no Bairro Alto continuam em funções

Um vídeo posto a circular nas redes sociais mostrou os dois polícias a agredirem um homem a 13 de Agosto no Bairro Alto, com bastonadas e pontapés mesmo quando ele já estava imobilizado. PSP acusa homem de usar “ferros com intenção de os agredir”. IGAI abriu inquérito na altura. Polícias não foram suspensos, disse agora a direcção ao PÚBLICO.