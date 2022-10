Robert Redford, o inquieto

Robert Redford: The Biography, publicado originalmente em 2011, é um dos “monumentos” do género Biografia. E não só por causa das suas 700 páginas. É um trabalho do irlandês Michael Finney Callan que se aproxima mais do mergulho do historiador que estuda as transformações do território americano nos anos do pós-guerra, a área de Los Angeles e as montanhas do Utah em particular, do que do interesse de um biógrafo por uma estrela de Hollywood. Durante 15 anos, segundo as notas de produção, Callan viajou pelos EUA entrevistando mais de 300 pessoas. O próprio Robert Redford permitiu o acesso do autor aos seus diários, argumentos cinematográficos e arquivos pessoais.