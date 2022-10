Chega pede demissão de ministros com incompatibilidades, Governo diz que cumpre a lei

O líder do Chega voltou a pedir a demissão dos ministros que terão violado a lei por alegadas incompatibilidades e acusou o Presidente da República de dar “cobertura” ao Governo nas polémicas. Na interpelação pedida pelo partido de André Ventura sobre “as alegadas incompatibilidades e conflitos de interesses que envolvem vários ministérios do executivo”, a defesa do executivo ficou a cargo da ministra dos Assuntos Parlamentares. Ana Catarina Mendes assegurou que o Governo “cumpre a lei” e acusou o Chega de “lançar um anátema sobre todas as instituições democráticas”.

André Ventura começou a sua intervenção por atacar os partidos no seu espaço político por “fugirem do tema” e assumirem em “não ver nenhuma incompatibilidade” ou quererem mudar a lei, nomeando directamente o PSD e a Iniciativa Liberal. O líder do Chega enumerou as várias polémicas em torno dos ministros Pedro Nuno Santos, Ana Abrunhosa, Manuel Pizarro, Elvira Fortunato, e da secretária de Estado das Pescas (Teresa Coelho) para dizer que não é um “emaranhado legislativo mas um emaranhado de vergonha” e para voltar a pedir que deixem o Governo: “Violaram a lei da República e devem ser demitidos das suas funções”.

As dúvidas sobre a lei em vigor assumidas pelo PS são compreensíveis, apontou André Ventura mas o mesmo já não se aplica do PSD nem a Marcelo Rebelo de Sousa. “Que o PSD não queira mudar a lei não compreendemos, que o Presidente da República dê cobertura não compreendemos”, disse numa alusão à mensagem do chefe de Estado dirigida ao Parlamento para que se clarifique a lei das incompatibilidades dos titulares de cargos políticos em vigor.

“O Presidente veio a jogo, não para chamar o Governo à responsabilidade, mas para dar cobertura ao Governo”, disse André Ventura, acrescentando esperar que os partidos não sigam a sua orientação, apesar de o próprio Chega já ter entregue uma proposta para mudar a lei.

Na abertura do debate, Ana Catarina Mendes reiterou a legalidade dos ministros em causa. “Não há nos casos que nos trazem aqui nenhuma violação da lei”, disse num tom pausado.

“Com esta interpelação, a batalha [do Chega] é um combate pela desinformação, pelo ruído, que procura corroer as instituições democráticas”, apontou, lembrando que o escrutínio é possível porque as declarações de rendimentos e os contratos com o Estado são acessíveis a todos, “incluindo os jornalistas”.

Lembrando os pareceres pedidos ao conselho consultivo da Procuradoria-Geral da República, a ministra reiterou que o Governo está respaldado por esses textos.

O Presidente da República também viria a ser visado pelo líder parlamentar do BE. “Tanto é criticável os que fazem uma campanha populista como os que acham que é um emaranhado legislativo”, disse Pedro Filipe Soares. Referindo-se directamente à mensagem que Marcelo Rebelo de Sousa dirigiu à Assembleia da República, o dirigente bloquista condenou o seu teor. “Indicar um conjunto de leis que já não estão em vigor só para dizer que há um emaranhado não é sério”, acusou.