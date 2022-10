Ondas de choque da mobilização militar ainda abalam a Rússia

O anúncio de novos estados de alerta vem somar nervosismo a uma situação que já era de nervos desde há um mês. Mas isto, por si só, “não provoca uma desestabilização forte do regime de Vladimir Putin”.

A meio desta semana, Vladimir Putin impôs a lei marcial nas quatro regiões ilegalmente anexadas na Ucrânia, mas decidiu também apertar as regras de segurança dentro da Rússia. Consoante o nível de alerta em que cada região se encontra, o decreto do Presidente russo permite reforçar as medidas que garantam a ordem pública e impor restrições ao trânsito e ao movimento de pessoas.