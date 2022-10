Navio descoberto na foz do Tejo transportaria armas para as tropas que lutavam contra Napoleão

Destroços foram localizados este Verão. Entre eles há caixas com balas de canhão e várias peças de artilharia em bronze e ferro. Uma delas, com o monograma de Jorge III, rei de Inglaterra, foi agora resgatada e vai para restauro.

A operação correu como previsto. A equipa de investigação tinha já preparado a peça de artilharia para a remoção e, por isso, levá-la para a superfície com a ajuda de uns balões especiais, prática habitual na arqueologia subaquática, não foi difícil. Lá em baixo, a dez metros de profundidade, a visibilidade era boa e a corrente não atrapalhou. Bastaram 30 minutos para que a boca-de-fogo em bronze, com o monograma do rei Jorge III de Inglaterra, estivesse depositada no convés do Estou para Ver, um galeão centenário que foi integralmente restaurado e está hoje ao serviço da Câmara Municipal de Cascais.