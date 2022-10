PS responsabiliza plataformas por condutores de TVDE

Bancada socialista apresenta alterações à Agenda do Trabalho Digno em relação ao regulamento das TVDE. Mas também na protecção dos cuidadores informais e do luto gestacional.

O Grupo Parlamentar do PS (GPPS) entrega, esta quinta-feira, uma alteração à proposta de lei do Governo sobre a Agenda do Trabalho Digno, que tem como objectivo proteger os trabalhadores da rede de transporte TVDE, soube o PÚBLICO.