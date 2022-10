IL saiu às ruas contra “os 125 euros mais caros de sempre” e a favor de menos impostos

Para muitos portugueses, esta quinta-feira marca o dia em que vão receber um apoio de 125 euros do Estado para fazer face ao aumento dos preços. Mas quem passou esta manhã pela zona do Saldanha, em Lisboa, teve ainda a sorte de receber um prémio da “Lotaria Anual do Costa” no mesmo valor. A contrapartida é que este prémio tem “um custo anual de 7820 euros” em impostos para cada português com o salário médio em Portugal.

Quem o diz são os militantes da Iniciativa Liberal (IL) que se congregaram esta quinta-feira frente à estátua do Duque de Saldanha para “mostrar às pessoas” que o pacote de apoios do Governo para mitigar os efeitos da escalada da inflação mais não é do que “um embuste”.

A antecipação do pagamento das pensões em Outubro vai resultar “num corte estrutural a partir de 2024”, a redução do IVA da electricidade traduz-se num “benefício” de apenas “um euro” por pessoa e o pagamento extraordinário de 125 euros aos cidadãos com rendimentos mensais até 2700 euros é uma “ínfima parte daquilo que o Estado cobrou ao longo do ano”, afirmou o deputado Rui Rocha em declarações ao PÚBLICO.

À boca do metro, nas paragens dos autocarros ou até junto aos carros parados no trânsito, uma dezena de liberais distribuiu sob chuva bilhetes simbólicos da “Lotaria Anual do Costa”, a “lotaria que é uma má aposta”, com um bónus extra de 125 euros que, segundo o partido, representa uma “migalha” face ao dinheiro “tirado a mais” às pessoas em impostos.

A escolha do local não foi inocente. É também na praça do Saldanha que os liberais têm um outdoor com a figura de António Costa, de cartola e varinha na mão, onde se lê: “O grande ilusionista. Não tem soluções, mas tem sempre um truque na manga”.

“Quer receber os 125 euros mais caros de sempre? Tem aqui a lotaria do António Costa”, iam dizendo os militantes, de bandeiras e chapéus-de-chuva azuis-claros, às pessoas que por ali passavam a caminho do trabalho. A maioria recebeu o folheto com risos, como, de resto, considerou o apoio do Estado bem-vindo. “Mais vale 125 euros do que nada”, dizia uma jovem. “Dê cá que eu preciso”, gracejou uma senhora mais velha.

Mas não faltaram também críticas de alguns transeuntes, tanto à IL, que acusaram de estar “do lado dos privados”, como ao Governo. São 125 euros no bolso e “300 euros para a TAP”, atirou outra mulher.

De acordo com as contas da Iniciativa Liberal, uma pessoa que receba o ordenado médio, isto é, cerca de mil euros líquidos, e que tenha “gastos habituais na população portuguesa”, paga por ano 3164 euros de IRS, 2156 euros de Segurança Social, 1500 euros de IVA, 600 euros de ISP, 250 euros de IMI e 150 euros de IUC, o que corresponde a 7820 por ano em impostos.​ É um caso “hipotético”, explica Rui Rocha, mas “razoável”.

Em alternativa ao apoio dado pelo Governo, que “faria sentido” direccionar para as pessoas com “muito baixos rendimentos”, a IL reivindica que o Governo diminua os impostos sobre os portugueses, nomeadamente, o IRS.

“Estamos a falar de devolver às pessoas o dinheiro que é delas e que o Estado cobrou em excesso. Não faz sentido este tipo de propaganda. Tinha sido muito melhor reduzir a tributação dos rendimentos do trabalho, por exemplo, e permitir às pessoas que pudessem fazer as suas escolhas”, disse o parlamentar ao PÚBLICO, acusando o Governo PS de “comprar votos à classe média”.

Das ruas, a Iniciativa Liberal quer passar a questão para o Parlamento, onde Rui Rocha garante que as propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2023 do partido serão definidas com base numa estratégia de “redução dos impostos” para “aliviar a carga fiscal das famílias”.