Iniciativa Liberal: PS persiste no “erro” do “aumento de impostos encapotado”

Partidos com assento parlamentar estão a ser recebidos pelo Governo para a apresentação das linhas gerais da proposta de Orçamento do Estado para 2023.

A deputada da Iniciativa Liberal (IL), Carla Castro, considerou que os portugueses “perderam e vão continuar a perder poder de compra”, acusando o Governo de “persistir no erro” do “aumento de impostos encapotado”.

No final de uma reunião com o ministro das Finanças, Fernando Medina, e a ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, em que foram apresentadas as linhas gerais do Orçamento do Estado (OE) para 2023, a deputada considerou as projecções do Governo como “optimistas”. “É o PS a ser PS”, disse aos jornalistas no Parlamento.

Entre os “riscos orçamentais” apontados pela liberal está a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), sobre a qual a deputada disse não ter conseguido obter um valor concreto, mas apenas “o óbvio”, o de que vai haver uma “aceleração”.

Referindo que a taxa de inflação prevista pelo Governo para este ano é de 7,4% e de 4% para 2023, números que já tinham sido avançados pelo PÚBLICO, Carla Castro considerou que, dada a inflação, a actualização dos salários prevista “não vai compensar” a perda de poder de compra tendo em conta o “imposto encapotado em sede de IRS”.

Para o líder do Chega, André Ventura, as previsões sobre a inflação não são credíveis por se tratar de uma descida significativa. Quanto ao cenário macroeconómico, André Ventura considerou que houve o “reconhecimento por parte do Governo de abrandamento económico em 2023”.

“O Governo está a afastar as palavras de recessão mas é pelo menos [um quadro] de deterioração”, disse, assinalando que vai haver “no primeiro semestre perda de poder de compra de todos os trabalhadores do sector público e privado”.

Na área fiscal, o líder do Chega disse ter obtido a informação de que o Governo “não vai mexer no IVA nem nos combustíveis, o que considerou “muito negativo”.

Em relação ao IRS e IRC, haverá alterações embora o ministro das Finanças tivesse remetido os detalhes para segunda-feira, dia da apresentação do OE para 2023. Apesar de considerar as medidas de ajuda às famílias “insuficientes”, André Ventura saudou a redução da dívida pública prevista para 110% do PIB, ainda que manifestando dúvidas: “Vamos ver se o Governo cumpre.”

Em relação à TAP, o líder do Chega referiu que o Governo tenciona “gastar mais 900 milhões na TAP” e adiantou ter ficado “com a sensação” de que está à procura de “um comprador internacional”. Já relativamente ao Novo Banco, foi assegurado que “não haverá nova injecção”, a não ser as que estão relacionadas com processos judiciais com o Fundo de Resolução.