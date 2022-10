O mês e meio de Liz Truss: de líder do Partido Conservador a primeira-ministra demitida

Truss demitiu-se 45 dias depois de ter sido escolhida pelos militantes tories para liderar o Partido Conservador e o Governo. Um cronologia do mandato mais curto da história do Governo britânico.

Elizabeth Truss apresentou, esta quinta-feira, a demissão do cargo de primeira-ministra do Reino Unido, apenas 45 dias depois de ter sido eleita líder do Partido Conservador e de ter sucedido a Boris Johnson na chefia do Governo. A decisão foi tomada 24 horas depois de ter garantido ao Parlamento que era uma “lutadora” e não uma “desistente”. Será a mais curta governação de um primeiro-ministro britânico desde os 119 dias em que George Canning governou, até morrer, em 1827.