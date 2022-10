Primeiro parque aquático coberto da Península Ibérica abriu em Quarteira

O Aquashow Indoor, primeiro parque aquático coberto com escorregas da Península Ibérica, abriu esta quinta-feira com “casa cheia” em Quarteira, no Algarve. O equipamento, destinado a famílias, vai estar aberto todo o ano, garante directora.

Num dia marcado pela chuva e vento, meia hora depois da abertura do parque, às 11h00, já se formavam filas nos balcões de acesso ao equipamento, tendo o parque em menos de duas horas atingido mais de metade da lotação máxima, que é de 500 pessoas, referiu a directora do Aquashow Indoor, Diana Santos.

Situado na localidade turística de Quarteira, no Algarve, o primeiro parque aquático coberto com escorregas da Península Ibérica ocupa uma área que na década de 1990 foi uma discoteca, juntando-se ao parque aquático ao ar livre que já ali existe desde 1999, num complexo onde foi também construído um hotel com 148 quartos, inaugurado em 2011.

Com uma temperatura ambiente próxima dos 32 graus, semelhante à da água das piscinas, o parque tem cinco escorregas, um dos quais propõe uma “viagem” a partir de uma torre de 26 metros, onde os visitantes podem ouvir música e visualizar efeitos de luzes relacionados com o tema escolhido.

Existem ainda outros quatro escorregas, dois de descida com tapetes, um com bóias e outro de corpo, havendo também, no piso inferior, piscinas de relaxamento em família, jacuzzis, escorregas aquáticos infantis, uma piscina infantil e outra para bebés, jactos de água, cascatas, uma piscina de aventura com uma parede de escalada e uma piscina de ondas.

Outra das atracções do parque é a zona de spa, exclusivo para maiores de 13 anos, onde os visitantes podem usufruir de uma piscina de relaxamento com jacuzzis, jactos de água, camas de água com borbulhas, um passeio sensorial de contrastes, banho com balde, duche escocês, piscina de essências, sauna e banho turco, entre outros.

De acordo com Diana Santos, da ideia à execução do projecto passaram cerca de cinco anos, que incluíram três anos de obra, com alguns atrasos devido à pandemia de covid-19, num investimento total de 32 milhões de euros que contou com um apoio financeiro do Turismo de Portugal.

De acordo com a directora do Aquashow, gerido por uma empresa familiar, o objectivo era que o parque estivesse “logo completo quando nascesse” e, como o hotel também está aberto o ano inteiro, servir de complemento aos hóspedes, que podem usufruir de descontos nas entradas dos parques.

“O Algarve precisa deste tipo de ofertas e mais houvesse, para trazermos mais turistas ao Algarve em época baixa. Hoje a casa está assim como vocês vêem [com ocupação elevada] porque também são as férias escolares em alguns países como a Inglaterra e a Suíça”, refere.

A usufruir da pausa lectiva na Suíça, Luz Mestre e a família foram algumas das centenas de pessoas que estiveram no parque no primeiro dia de funcionamento, mostrando-se satisfeitos com a abertura deste tipo de equipamento na região, que na Suíça é relativamente comum.

Também de férias no Algarve, a brasileira Mariane da Cruz, que vive em Amesterdão, na Holanda, com o marido e a filha, elogiou as valências do parque aquático coberto, por abranger diversões e actividades para pessoas de todas as idades, sublinhando ter gostado, sobretudo, da zona de spa.

Os preços de acesso ao parque para adultos começam nos 20 euros (com a duração de uma hora), podendo ir até aos 65 euros (dia completo), sendo que Diana Santos recomenda uma estadia no parque de quatro horas (39 euros).

Existem, ainda, preços reduzidos para crianças dos seis aos 12 anos e para maiores de 65 anos que começam em 11 euros para uma hora e vão até aos 55 euros para um dia completo. Há, igualmente, valores reduzidos para grávidas e pessoas com incapacidade, sendo que os bebés até aos dois anos não pagam bilhete.