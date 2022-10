Jornada dedicada aos cogumelos silvestres regressa a Vieira do Minho

As Jornadas Micológicas estão de volta a Vieira do Minho. No dia 19 de Novembro, há workshop de identificação de cogumelos, passeio pela serra da Cabreira e refeições.

Será um dia inteiro dedicado aos cogumelos silvestres que começam a brotar na floresta com as primeiras chuvas de Outono. A 10.ª edição das Jornadas Micológicas regressa a Vieira do Minho no dia 19 de Novembro, integrada no programa do Mercado de Outono.

A iniciativa arranca às 9h30, com um workshop de identificação dos cogumelos silvestres que existem na serra da Cabreira e boas práticas, no posto de turismo de Vieira do Minho. A saída de campo está agendada para as 10h30 e o regresso por volta das 16h, sendo o almoço ao ar livre por conta dos participantes.

Às 19h, o jantar micológico de convívio será realizado “num restaurante local com degustação de cogumelos apanhados na serra da Cabreira”, indica a organização em comunicado. A inscrição prévia é obrigatória.

Além do apoio na identificação das espécies, e na distinção entre as tóxicas e as comestíveis, o evento tem como objectivo “sensibilizar para a adopção de boas práticas e promover os recursos naturais da serra da Cabreira”.

A actividade, dinamizada pela autarquia de Vieira do Minho, é gratuita e conta com “a colaboração dos monitores da Associação Fonte da Urze na colheita e identificação dos cogumelos silvestres”, acrescenta a nota de imprensa.