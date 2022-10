Excerto de A Aldeia das Almas Desaparecidas, de Richard Zimler

A magia segreda-me ao ouvido é o nome do capítulo que aqui se pode ler. Pertence a A floresta do avesso, o primeiro volume do novo romance de Richard Zimler, que nesta quinta-feira chega às livrarias pela Porto Editora. Uma saga familiar, narrada por Isaaque Zarco que quando tem nove anos, em 1671, vê a sua melhor amiga Helena e outras famílias desaparecer de Castelo Rodrigo sem deixar rasto.