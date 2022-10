Moreira e Isaltino ganham aliado no PSD para suspender processo da descentralização

Há mais um autarca a reclamar a interrupção do processo de descentralização. Depois de Rui Moreira e de Isaltino Morais terem defendido a suspensão da descentralização de competências da administração central para os municípios, é a vez de o presidente da Câmara de Mafra, Hélder Sousa e Silva, reivindicar a suspensão do processo na área da acção social pelo menos “meio ano, no mínimo”. No caso do presidente da Câmara do Porto, Moreira defende uma suspensão até Janeiro, ao passo que o autarca de Oeiras quer suspender a descentralização por um ano. Apesar de haver diferenças quanto aos timings, é certo que os três consideram necessário parar o processo e fazer uma reflexão sobre o decurso do mesmo.