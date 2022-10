Barca de Alva: mais um passo rumo a Salamanca

A reabertura da linha férrea permitirá ao Vale do Douro caminhar para a neutralidade carbónica, sendo uma alavanca para o turismo na região e para as exportações do Douro Vinhateiro, lançando ainda uma saudável provocação a nuestros hermanos para que Espanha devolva a La Fregeneda um comboio que também tarda...

O dia 3 de outubro de 2022 ficará para sempre recordado na história do Douro pelo anúncio do regresso do comboio a Barca de Alva, estação que ouviu o último comboio apitar em 18 de outubro de 1988, data que votou um dos troços mais bonitos da linha do Douro a um silêncio ensurdecedor, e num esquecimento que só a resiliência dos que lá vivem, manteve uma região deprimida com uma réstia de vida, a aguardar o regresso do “cavalo de ferro”.