O Centro Colombo tem 10 mil euros para jovens artistas que pensem nas alterações climáticas

Concurso promovido pelo Centro Colombo encontra-se com as inscrições abertas até 30 de Novembro. O vencedor ganha 10 mil euros.

A segunda edição do prémio A Arte Chegou ao Colombo já está a decorrer. Pensado para artistas emergentes, este concurso foi criado para apoiar o talento nacional durante a pandemia. Agora, está à procura das melhores obras de artes plásticas ou visuais sobre alterações climáticas e sustentabilidade.

Para participar, basta ter mais de 18 anos e ser português ou residente em Portugal. Além disso, não pode ter um trabalho expositivo superior a 10 anos. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 30 de Novembro, no site do Centro Colombo. O regulamento completo pode ser consultado aqui.

As dez obras finalistas serão exibidas em Fevereiro de 2023 numa exposição na Fundação D. Luís I, em Cascais, e o vencedor, que será revelado no final da exposição, recebe um prémio monetário de 10 mil euros. Os restantes finalistas, além de verem o seu trabalho exposto, recebem 1000 euros.

Promovido pelo Centro Colombo, em parceria com a State of the Art (SOTA), da Câmara Municipal de Cascais, a Get2C e a JCDecaux, o concurso tem como objectivo “a remoção das barreiras” para tornar a cultura acessível a todos, bem como a “promoção de artistas nacionais, sobretudo os mais jovens, que têm assim uma oportunidade única de dar a conhecer o seu trabalho”, refere Paulo Gomes, director do Centro Colombo, em comunicado.

Texto editado por Amanda Ribeiro