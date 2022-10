Acidente no porto de Leixões causa um morto

Um acidente durante o desmantelamento de equipamento inactivo no porto de Leixões provocou um morto. O incidente ocorreu na tarde desta terça-feira. A vítima é um funcionário externo habitual que realizava um serviço de desmantelamento do depósito de melaços.

A informação foi avançada pela Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo. O PÚBLICO apurou que o corpo ainda está no local, não havendo ainda indícios da causa da morte.