“Limites de preços podem agravar problema energético europeu”

Simone Tagliapietra, membro do think tank Bruegel, de Bruxelas, e professor da Università Cattolica del Sacro Cuore e da Escola de Estudos Internacionais Avançados da Universidade John Hopkins na Europa, é especialista em política climática e energética da União Europeia. Nas últimas semanas publicou artigos a reflectir sobre a forma como a coordenação das políticas energéticas da União Europeia pode contribuir para estabilizar a inflação e mitigar a recessão anunciada para 2023. E também a defender a criação de um novo fundo de crise para proteger as empresas e as famílias.