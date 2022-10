Terça na TV: Scorcese, Georgia O’Keeffe, mistérios e a violência doméstica em debate

CINEMA

Venom

AXN, 17h02

Apostado em retomar a carreira jornalística, Eddie Brock (Tom Hardy) investiga uma empresa de genética, quando é raptado e feito cobaia numa experiência simbiótica com um ser alienígena. Possuído por um parasita que usa o seu corpo para chacinar os que se atravessam no seu caminho, Eddie transforma-se numa descontrolada máquina mortal. Escrito por Scott Rosenberg, Jeff Pinkner, Kelly Marcel e Will Beall, com realização de Ruben Fleischer, Venom baseia-se na personagem da Marvel Comics apresentada pela primeira vez no cinema em Homem-Aranha 3.

Transcendence - A Nova Inteligência

Fox Movies, 21h15

Will Caster é um importante investigador que dedicou toda a vida a criar uma máquina capaz de pensar e sentir por si mesma. Um dia, sofre um ataque de um grupo extremista que o deixa gravemente ferido. Antes que morra, a mulher consegue transferir a consciência dele para um supercomputador. Só que, nesta nova existência, Caster parece ter perdido a noção dos limites.

Realizado por Wally Pfister (conhecido pela direcção de fotografia em filmes de Christopher Nolan), um techno-thriller sobre inteligência artificial, que explora as implicações éticas e sociais da possibilidade de transferir a consciência humana para uma máquina. Johnny Depp, Paul Bettany, Rebecca Hall e Morgan Freeman ocupam os papéis principais.

The Departed - Entre Inimigos

Hollywood, 21h30

Premiado com quatro Óscares, foi o filme que valeu, finalmente, a estatueta dourada de melhor realizador a Martin Scorsese. As outras foram para melhor filme, argumento adaptado (William Monahan) e montagem. No elenco surgem Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg (nomeado pela Academia para o prémio de melhor actor secundário), Martin Sheen e Alex Baldwin.

É um remake americano do primeiro filme da trilogia de culto de Hong Kong Infernal Affairs. Um agente da polícia infiltra-se num grupo criminoso, ao mesmo tempo que um membro de um gangue consegue o mesmo feito, mas na polícia, e informa o grupo de cada movimento dos agentes para capturar os criminosos.

SÉRIES

Os Mistérios de Brokenwood

Fox Crime, 22h

Estreia de uma série policial neozelandesa passada numa vila rural supostamente tranquila, mas cheia de segredos, mistérios e, claro, crime. O protagonista é o inspector Mike Shepherd (Neill Rea), que começa por ser chamado a investigar a morte de um agricultor cujo corpo foi encontrado no rio. Sangue e água é o primeiro dos quatro episódios que compõem a primeira de oito temporadas, para acompanhar semanalmente.

The Young Ones

Filmin, streaming

Entre 1982 e 1984, uma bizarra sitcom britânica, co-escrita por Rik Mayall (que era também uma das estrelas), Ben Elton e Lise Mayer, trouxe a comédia alternativa aos ecrãs do Reino Unido. Agora, o Filmin pega nesta história de quatro estudantes universitários muito diferentes que partilham casa em Londres. Além de Mayall, o elenco incluía Adrian Edmondson, Niguel Planer, Christopher Ryan e Alexei Sayle. Várias bandas da altura apareceram na série, de Motörhead a Madness, passando por Dexys Midnight Runners.

INFORMAÇÃO

É Ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h06

Directo. “Como será possível inverter esta contabilidade negra, proteger as vítimas e garantir que se faz justiça?” A pergunta é lançada a debate esta noite, no programa moderado por Carlos Daniel, onde o tema em discussão é a violência doméstica.

Apesar de a sociedade estar mais alerta, mantém-se o sentimento de desprotecção e injustiça por parte das vítimas. E os casos continuam a aumentar em Portugal: só até Agosto (e fora as queixas que nunca chegam a ser apresentadas), as forças de segurança receberam 20.334 participações de crimes desta natureza, um aumento de 1,6% face ao mesmo período de 2019. Este ano, já morreram mais mulheres do que no total de 2021.

DOCUMENTÁRIOS

Coliseu - A Jóia da Coroa Romana

RTP2, 20h34

Estreia. O mais icónico edifício romano, testemunho do poder imperial e símbolo da sua ascensão e queda – e um dos sítios históricos mais visitados do mundo –, é analisado à lupa neste documentário de Laure Leibovitz.

Georgia O’Keeffe: Pintora do Lugar Distante

RTP2, 23h36

Estreia. Assinado por Evelyn Schels, faz uma retrospectiva da obra da pintora e pioneira norte-americana do modernismo Georgia O’Keeffe (1887-1986). Ao mesmo tempo, dá a conhecer o seu trajecto pessoal, desde a infância passada num rancho do Wisconsin até se tornar uma estrela das artes em Nova Iorque, sem esquecer o casamento com Alfred Stieglitz e a mudança para o Novo México, onde viria a morrer.