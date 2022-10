Mariana Vieira da Silva: “Um aumento maior para os que menos ganham contribui para a justiça e a equidade social”

O Governo vai negociar o OE2023 com os partidos parlamentares durante a fase da generalidade, mas a ministra é peremptória a afirmar que se uma proposta da oposição implicar “uma alteração fundamental” das políticas do executivo, “claro que não” será aceite.

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, explica que não há “nenhuma contradição entre o objectivo de redução da dívida e o de ter políticas públicas que aumentem o rendimento das pessoas”. Frisa a importância do acordo de concertação social até 2026 e afirma não estar preocupada com o facto de a CGTP não o ter assinado e saia à rua, pois considera que “a contestação faz parte da democracia”. Sobre as incompatibilidades, declina para o Parlamento qualquer alteração ao regime vigente e garante que o Governo “está em cumprimento da lei que está em vigor”.