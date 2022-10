Conselheiro de Zelensky: “A guerra acabará quando o regime russo cair”

Há semanas em que está com Volodymyr ​Zelensky “várias vezes por dia”, mas pode ficar bastante tempo sem necessidade de o contactar — tudo depende de como está o conflito. Alexander Rodnianski é conselheiro do Presidente ucraniano desde 2020, estando agora responsável pelo esforço de reconstrução das infra-estruturas atacadas pelos russos. Especialista em economia e professor assistente na Universidade de Cambridge, no Reino Unido, tirou uma licença para se dedicar totalmente à defesa da Ucrânia. A conversa com o PÚBLICO ocorreu algumas horas antes de um novo ataque russo a Kiev com drones iranianos ter matado pelo menos uma pessoa e provocado ferimentos a outras três.