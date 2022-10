Nova rota para observar as aves de Mértola e Castro Verde vai ter passeios gratuitos

Olhar atento e binóculos a postos: a Rota de Observação de Aves, “uma nova estrutura que pretende dar apoio aos visitantes interessados em ver as aves” de Castro Verde e Mértola, vai ser inaugurada no fim-de-semana de 29 e 30 de Outubro, com dois dias de passeios guiados.

No sábado, o ponto de encontro é no Observatório do lince-ibérico, em São João dos Caldeireiros (das 14h30 às 18h30), enquanto no domingo há duas iniciativas: de manhã, a partir de Além Rio, no concelho de Mértola (8h30-12h30, frente à Casa Amarela); e, de tarde, com saída na capela de Nossa Senhora de Aracelis (das 14h30 às 18h30). A participação é gratuita (inscrições aqui).

A Rota de Observação de Aves é uma iniciativa da associação sem fins lucrativos Portugal Wildscapes, co-financiada pelo Programa Operacional Regional do Alentejo – Alentejo 2020, e nasce da necessidade de melhorar a infra-estrutura de visitação e a experiência dos visitantes interessados em observar as aves.

“Muita gente chega ao território com a expectativa de ver aves, mas não sabe onde se dirigir nem que espécies encontrar nas diferentes estações do ano”, refere João Jara, empresário da área do turismo de birdwatching e um dos co-autores da rota, em comunicado.

Para o empresário, a nova estrutura “vem colmatar uma necessidade há muito identificada” pela associação e pelos municípios, lembrando que um dos objectivos comuns às diferentes entidades é que “mais pessoas venham ao território, e permaneçam por mais tempo”.

“A nossa empresa traz visitantes com alguma frequência, mas há muitos turistas que vêm autoguiados e em autonomia, para os quais uma estrutura destas faz todo o sentido”, aponta João Jara. “A rota também pode ser muito útil para os operadores não especializados, nomeadamente os da região.”

Nesta “primeira fase”, o projecto integra dez pontos para descobrir “as aves do Baixo Alentejo”, “cobrindo habitats muito distintos”, como as estepes cerealíferas, os vales fluviais escarpados e os açudes e barragens da região.

A iniciativa abrange, para já, as freguesias de São João dos Caldeireiros e Alcaria Ruiva, no concelho de Mértola, e São Marcos da Ataboeira e Entradas, no município de Castro Verde. No entanto, já está a ser trabalhada a expansão da rota “para outras freguesias dos concelhos de Castro Verde, Mértola, e também de Serpa”, revela João Jara na nota de imprensa.

A Portugal Wildscapes, que organiza o fim-de-semana de actividades com o apoio das autarquias de Mértola e Castro Verde, é uma associação sem fins lucrativos que “trabalha no Baixo Alentejo para aliar o turismo à conservação da natureza, através do envolvimento de privados, autarquias e ONG”. Além de promover “um destino de turismo de natureza responsável”, “cria pacotes de visitação que geram fundos para a conservação e promove os valores naturais do território”.