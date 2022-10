Alemães ainda esperam autorização para instalar parque eólico ao largo de Viana

BayWa quer uso exclusivo da zona piloto de energias renováveis oceânicas para construir “o primeiro projecto eólico flutuante não subsidiado do mundo”.

Depois de meses sem resposta a um processo de licenciamento iniciado há um ano, ainda no anterior Governo, quando o Mar tinha direito a Ministério próprio, a alemã BayWa faz mais um esforço para tentar tornar realidade o “primeiro projecto eólico flutuante não subsidiado do mundo”, ao largo de Viana do Castelo.