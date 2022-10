Carlos Mendes volta aos originais com uma Viagem que só agora começou

Em 2018, quando lançou Festa da Vida, o seu primeiro disco em duas décadas, Carlos Mendes dizia querer, com esse trabalho, marcar uma fronteira entre o que ficava para atrás e um novo começo. Já que tinha outros planos: “Originais não me faltam, tenho imensos já feitos”, disse ele ao PÚBLICO. Quatro anos passados, chega-nos o primeiro fruto desse novo passo: Viagem… (assim mesmo, com reticências, porque é uma viagem em aberto, que continua), onze canções por onde passam várias das influências que, enquanto músico e compositor, dos Sheiks até à carreira a solo, Carlos Mendes foi tendo: Beatles, country, rock, jazz, ragtime, boleros, passando pelo psicadelismo dos anos 60. O disco começa esta semana a ser divulgado nas rádios e chegará às plataformas digitais até Janeiro. Em formato físico (CD), está apenas disponível no Facebook do cantor.