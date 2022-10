Björk escava beleza com techno e clarinetes

“Costumava caminhar muito sozinha e cantar a plenos pulmões. Penso que muitos islandeses fazem isto. Não precisas de ir à igreja ou a um psicoterapeuta — vais caminhar e sentes-te melhor”, dizia Björk Guðmundsdóttir ao Guardian, em 2015. A Islândia dos vulcões e da natureza selvagem não é um elemento novo na obra da exportação musical mais bem-sucedida do país — é o fundo que tudo enforma, que une as explorações estéticas e temáticas, em mudança permanente. Em Fossora, o seu 10º álbum, Björk encontra inspiração nos cogumelos e nas redes fúngicas que os alimentam, entre o solo e o subsolo, entre o que irrompe no mundo visível e o mistério.