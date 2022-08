O décimo álbum de Björk chega no Outono

Esta sexta-feira, numa entrevista ao jornal britânico The Guardian, a cantora Björk revelou que o seu décimo álbum de estúdio está quase a chegar. Intitula-se Fossora e será lançado no Outono. Sem surpresas, porque há muito opera sobre essas temáticas, versará sobre ideias de maternidade, de morte, de revisitação das suas raízes, ou de questões ambientais, sendo inspirado pela vida caseira imposta pela pandemia, mas também por questões pessoais como a morte da mãe ou a saída de casa da filha mais nova. Na Islândia, onde passou a pandemia, deu por si a pensar nos descendentes e na terra de fogo e gelo onde cresceu.

Segundo o The Guardian, o álbum é “orgânico e espacial, pleno de alento e calor”, afastando-se da tonalidade mais “onírica e nebulosa” do anterior Utopia, de 2017. Quanto à paleta sonora alterna entre arranjos de clarinetes baixos, com arrebatamentos agressivos inspirados nas linguagens mais duras das electrónicas, num todo em que a islandesa voltará a conjugar melodias inteligíveis com momentos de fascinante “virtuosismo e complexidade.” Depois de descrever o seu anterior registo como sendo “pacifista e idealista, com flautas, sintetizadores e pássaros”, a artista contrapõe agora que esta será uma obra mais terrena, apesar de predominar também um ambiente global fantasista.

No álbum, como costuma acontecer em todos os seus projectos, rodeou-se de vários colaboradores, como o duo indonésio Gabber Modus Operandi, que mistura tecno contundente e outros sons electrónicos, com motivos percussivos tradicionais da região onde cresceram. O idiossincrático cantor americano Serpentwithfeet, contribuições vocais dos filhos Sindri e Ísadóra, ou a participação de um sexteto de clarinetes baixos, são outras das presenças no disco. Duas das canções têm como centro a morte em 2018 da mãe da cantora (a activista ambiental Hildur Rúna Hauksdóttir), e também existe uma outra dirigida à filha Ísadóra (que canta no disco).

Fossora será o décimo álbum de estúdio em nome próprio de Björk que, este ano, para além de continuar em digressão, surgiu recentemente nos ecrãs de cinema com uma participação especial no filme O Homem do Norte, realizado por Robert Eggers, e protagonizado pelos actores Alexander Skarsgard e Nicole Kidman.