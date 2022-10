Eunice Goes. O que se passa com a política do Reino Unido?

O podcast 45 Graus é um dos parceiros da Rede PÚBLICO. Neste episódio, José Maria Pimentel conversa com politóloga Eunice Goes.

Esta semana, no podcast 45 Graus, a convidada é Eunice Goes, doutorada em ciência política pela London School of Economics e há quase 15 anos professora na Universidade Richmond, em Londres. As suas principais áreas de investigação são a política britânica e o papel das ideias e das ideologias na política e nas decisões políticas.

Há já alguns anos que a política do Reino Unido não sai das notícias, sobretudo desde o referendo do Brexit em 2016. Desde então, a instabilidade instalou-se na política britânica. O Partido Conservador, que tem governado nos últimos 12 anos, já vai, desde 2016, no 4.º líder - e, consequentemente, o país no 4.º Primeiro-ministro. A última mudança aconteceu há menos de um mês, com a saída de Boris Johnson e a vitória de Liz Truss nas eleições internas de um Partido Conservador muito dividido. Mal tomou posse, a nova Primeira-ministra anunciou um conjunto de medidas arrojadas que têm gerado enormes críticas e uma reacção negativa nos mercados financeiros.

Para compreender as origens desta instabilidade que a política do Reino Unido tem vivido, o papel dos dois maiores partidos e as particularidades do sistema político britânico, José Maria Pimentel traz para o 45 Graus Eunice Goes, professora de Ciência Política na Universidade Richmond, em Londres, que explica as causas mais profundas da instabilidade da política britânica nos últimos anos.

Nesta conversa, a politóloga examina as causas da instabilidade na política britânica, cujas causas vão desde o Brexit à existência de diferentes facções dentro do Partido Conservador e mesmo à própria arquitectura do sistema eleitoral britânico, que dificulta a expressão dos restantes partidos.

Mas existe, ao mesmo tempo, um grande mistério: com esta instabilidade e com os 12 anos de governo que o Partido Conservador já leva, como é que o Partido Trabalhista não tem conseguido afirmar-se como alternativa? Os trabalhistas são vítimas do viés de direita de que a imprensa britânica é frequentemente acusada? Com ou sem imprensa difícil, a verdade é que o Labour vive hoje uma crise de identidade, a qual pode ser enquadrada na crise da social-democracia europeia.

Mesmo no final da conversa, Eunice Goes fala ainda sobre uma iniciativa inovadora que a convidada tem aplicado nas suas aulas para melhorar a aprendizagem e estimular o pensamento crítico entre os alunos.

O podcast 45 Graus é um dos parceiros da Rede PÚBLICO. Siga o 45 Graus no Spotify, na Apple Podcasts ou outras aplicações para podcasts.

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.