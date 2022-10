Seis dias de Amplifest, seis dias a aproximar géneros musicais

Sem cancelamentos, sem atrasos, sem filas, sem marcas a colonizar o recinto, terminou esta madrugada a oitava edição do Amplifest, a maior e mais longa da história do festival que a Amplificasom criou em 2011. Com bandas escolhidas cirurgicamente para cada nicho do cartaz, com uma organização ao nível do que de melhor se faz em qualquer parte do mundo e com público oriundo de quase todos os continentes, durante seis dias e dois fins-de-semana o Hard Club acolheu no Porto cerca de seis dezenas de concertos vindos de vários espectros musicais.