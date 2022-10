Beckett e Zanzibar Locke: visitar Dublin torna-se uma aventura com cheiro a casa

Estamos a mais de 1500 quilómetros de distância de avião de casa, mas, ao atravessar a recepção e entrar na zona comum do Beckett Locke, que serve de café, restaurante, bar e espaço de coworking ao mesmo tempo, o que apetece é calçar umas pantufas e agarrar nas mãos uma bebida quente. Todo o espaço remete para uma sensação de conforto e paz, onde o cheiro a café se mistura com o das plantas frescas que se espraiam pelo chão, mesas e paredes. Onde a música de fundo, jovial mas suave, convive com o burburinho das conversas de café e o bater das teclas do computador de quem veio com intenções de trabalhar.