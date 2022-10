Uma comunidade de apoio na escrita para teatro

“Há uma grande parte de mim que busca uma casa, um espaço”, ouvimos da boca da dramaturga Heather Raffo. “Há algo no trabalho de um autor freelancer em que sentimos estar sempre diante de um pitch e não de uma casa.” Pode não ser evidente aquilo a que a norte-americana se refere para quem não esteja sentado na mesma sala da lisboeta Escola do Largo, a um passo do Largo do Chiado e paredes-meias com a Igreja da Encarnação, mas é um sentimento que se percebe espalhar-se por aquele grupo de pessoas disposto em círculo e que encontra uma identificação imediata em quem a escuta.