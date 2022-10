Chefe da cibersegurança alemã acusado de ligações à Rússia

Comissão de serviços secretos do Parlamento quer investigação a alegações feitas num programa televisivo. Antigo espião dos EUA dá entrevista em que diz que os seus colegas alemães “fechavam os olhos” quando o assunto era a Rússia.

O responsável pela unidade de cibersegurança dos serviços secretos alemães, Arne Schönbohm, pode ser substituído por possíveis ligações à Rússia. As suspeitas foram reveladas numa investigação de um programa satírico do canal público de televisão ZDF (um programa semelhante ao norte-americano The Daily Show).