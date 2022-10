Família Bezos doa 710 milhões de dólares a centro de investigação contra o cancro

O Fred Hutchinson Cancer Center, de Seattle, divulgou nesta quinta-feira que recebeu uma doação de 710 milhões de dólares da família Bezos, do fundador da Amazon, a maior doação já recebida pela instituição de investigação sobre o cancro.

Esta doação, entregue pela família de Jeff Bezos permitirá financiar 36 novos laboratórios de investigação, a construção de um grande edifício para investigação e investir em infra-estruturas de ensaios clínicos e investigação de imunoterapia ao longo de dez anos, informou o centro.

Thomas Lynch, presidente e director deste centro, que foi renomeado este mês como Fred Hutch, mas que é amplamente conhecido como The Hutch, revelou que procurou perceber junto de Jackie e Mike Bezos, que fizeram a doação, qual o motivo. Em 2009, os Bezos já tinham doado quase 68 milhões de dólares para investigação ao The Hutch, acrescentou o centro.

Recorde-se que Jackie Bezos é a mãe de Jeff Bezos, fundador da Amazon, enquanto o seu marido, Mike, é o padrasto. Jeff Bezos, a segunda pessoa mais rica do mundo, renunciou ao cargo de CEO da Amazon em Julho de 2021.

O responsável do centro de investigação descobriu que a família Bezos valoriza “profundamente” a colaboração entre investigação e tratamento.

Em comunicado, Mike Bezos elogiou a fusão, no início do ano, do Fred Hutchinson Cancer Research Center com o Seattle Cancer Care Alliance, o Seattle Children"s Hospital e UW Medicine para um centro unificado de investigação do cancro.

“Esperamos que o nosso investimento no The Hutch leve a respostas para as questões médicas mais urgentes. Também esperamos que isso inspire outros a juntarem-se a nós na procura de avanços científicos e médicos”, frisou ainda.

Esta nova doação surge numa altura em que o Presidente dos EUA, Joe Biden, apelou ao sector privado e às fundações para se juntarem à iniciativa “Moonshot” contra a doença, que tem o objectivo de aproximar o país da meta que estabeleceu em Fevereiro, de reduzir as mortes por cancro nos EUA em 50% nos próximos 25 anos.

Com esta doação, o centro espera acelerar o ritmo dos ensaios clínicos com o objectivo de rever e iniciar os ensaios em 90 dias, explicou Lynch.

O trabalho que investigadores e clínicos poderão fazer no The Hutch também beneficiará doentes e cientistas de outras partes do país, sublinhou Nilofer S. Azad, professor de oncologia do Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Centre, da Universidade Johns Hopkins.

O The Hutch recebeu em Setembro uma doação de 78 milhões de dólares de Stuart e Molly Sloan, num sinal de que as doações filantrópicas estão a aumentar, depois de em 2021 este centro ter recebido em doações 86,4 milhões de dólares, ou 8% da sua receita total de 984 milhões de dólares.