Alvo de ameaças, princesa holandesa Catharina-Amalia “mal pode sair de casa”

A princesa holandesa Catharina-Amalia encontra-se sob fortes medidas de segurança devido à preocupação de poder ser alvo de acções criminosas, informou, na quinta-feira, a agência noticiosa holandesa ANP, citando os pais. “Mal pode sair de casa”, lamentou a rainha consorte Máxima, durante uma visita de Estado à Suécia com o seu marido, o rei Willem-Alexander​.

Catharina-Amalia, de 18 anos, herdeira do trono nos Países Baixos, começou a estudar na Universidade de Amesterdão no mês passado e mudou-se para um apartamento na cidade. Mas o casal real informou, agora, que as preocupações com a sua segurança forçaram-na a voltar para o palácio real de Huis ten Bosch, em Haia.

No mês passado, vários meios de comunicação social holandeses relataram que a princesa, cujo título formal é princesa de Orange, estava sob maior segurança devido ao receio de que bandos criminosos a pudessem sequestrar ou atacar. A polícia holandesa e os serviços secretos do país recusaram-se a discutir acordos de segurança em torno da Casa Real e o primeiro-ministro, Mark Rutte, confirmou, na quinta-feira à noite, que não podia especificar os detalhes das ameaças.

“É uma notícia terrível, para ela em primeiro lugar”, comentou Rutte com os repórteres. “Todos os envolvidos estão a fazer tudo o que é possível para garantir a sua segurança.”

No entanto, reforçou a rainha consorte, citada pela ANP, "as consequências são muito difíceis para [Amalia]". “Não há vida estudantil para si como outros têm.”