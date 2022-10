As saudades da vindima e os vinhos da ilha do Fogo

Vim para descansar e desfrutar da mesma morabeza que revelam os reformados felizes que passam os fins das manhãs em banhos na praia de Quebra Canela, mas bastou dar de caras com um branco do Fogo para querer ir conhecer a ilha e os seus vinhedos rasteiros e vulcânicos.

Colhidas as últimas uvas, e com o derradeiro lote, da casta Sousão, ainda por fermentar, fugi às saudades da vindima e fui para Cabo Verde tomar banhos de mar, ouvir mornas e coladeras, beber cerveja Strela e acrescentar mais uma página ao meu passado. Sim, o futuro não passa de uma possibilidade e de um desejo e o presente não é mais do que nada. Tudo o que acontece, em pensamento ou acção, é logo passado. Passamos a vida a somar recordações; e se a vida é longa, ainda corremos o risco de acabar esquecendo tudo.