Quanto custa a energia do acelerador de partículas do CERN? Mais de 91 milhões de euros por ano

As paragens técnicas do Laboratório Europeu de Física de Partículas vão chegar mais cedo já este ano — e também no próximo. O impacto nos projectos científicos, garante o laboratório, será mínimo.

A ciência não vive isolada e o Laboratório Europeu de Física de Partículas (CERN) é um bom exemplo disso. Com as contas de electricidade a disparar, também o CERN vai antecipar a pausa técnica de 2022 e de 2023 para reduzir o gasto de energia. E a grande fatia vem do consumo do maior acelerador de partículas do mundo, o Grande Colisor de Hadrões (LHC, na sigla em inglês), situado na fronteira franco-suíça. Quanto é a estimativa da conta anual? Mais de 91 milhões de euros, noticia a revista científica Nature.