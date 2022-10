Lagos volta a acolher festival de artes e caminhada

O festival que une o prazer das caminhadas na natureza à arte produzida pela comunidade artística local está de volta a Barão de São João, no concelho de Lagos, para três dias repletos de passeios, workshops, actividades de bem-estar e “um leque grande de actividades dedicado aos mais novos”.

Na quinta edição, o evento realiza-se entre 4 e 6 de Novembro e conta com um novo espaço no centro da aldeia: o Barão ConVida vai acolher várias actividades incluídas no programa, divulgado esta quinta-feira, como a projecção do documentário Viver do quê – Histórias de uma vida de trabalho no feminino, produzido por Patrícia Leal e Vera Abreu; ou as sessões de palco aberto dedicadas à poesia e à música (basta levar um poema ou um instrumento e juntar-se à partilha).

Quanto a caminhadas, há quase meia centena por onde escolher, com destaque para as caminhadas nocturnas, desportivas ou de “energia poética”, os passeios temáticos dedicados às aves, à História ou à natureza da freguesia; assim como os quatro percursos de BTT agendados.

Tal como nas edições anteriores, um dos trilhos volta a exibir uma exposição colectiva composta por 17 obras de 16 artistas, num percurso de 4km que tanto entra “dentro do perímetro florestal” como segue “pelas ruas da bonita e singular aldeia”, descreve a autarquia em comunicado.

A programação integra ainda dez workshops (cianotipia, carimbos, pintura mural, cozinha vegana, entre outros) e 11 actividades de bem-estar, como sessões de tai chi, luohan qigong ou terapia florestal. Destaque também para o concerto de sábado à noite, com a “fusão afro latino-americana” dos “Vizinhos”, Gustavo Miranda e José Martin.

O festival, organizado pela autarquia de Lagos e pela Associação Almargem, em parceria com a comunidade artística local, aposta este ano nas famílias, com “um leque grande de actividades dedicado aos mais novos”, incluindo ioga, peddy paper, caça ao tesouro, ou uma pequena caminhada para miúdos e graúdos.

Todas as actividades são gratuitas, mas é necessário fazer inscrição prévia.

O Walk & Art Fest faz parte do calendário do Algarve Walking Season, que integra outros dois festivais de caminhadas da região: Walking Festival Ameixial e o Festival de Caminhadas de Alcoutim.