Estava escrito que os Trevo iam lançar novo álbum e este single anuncia-o para Novembro

O primeiro single chegou em Abril, com uma promessa que era também uma paródia: Eu falo alto. E teve direito a um videoclipe de animação adequado ao tema. Com ele, os Trevo davam o primeiro passo para mostrar o que iria ser o seu novo álbum, depois da sua estreia com um disco homónimo, em 2016, editado pela Ponto Zurca, onde num total de doze temas havia canções como Face meu, face meu (quantos likes tens), Cheguei e disse, Dama de carmim, Quero-te mais do que uma semana, Casamento ou Feira da ladra. Agora mostram um novo single e videoclipe, Estava escrito, que aqui se estreia e que ficará disponível nas plataformas digitais e no canal de YouTube da banda já esta sexta-feira. Além disso, fixaram uma data para o lançamento do novo álbum, 18 de Novembro (o título é mantido ainda em segredo), com uma primeira apresentação ao vivo uns dias depois, em Lisboa, no Musicbox, no dia 24 de Novembro, às 22h.

Trevo é um trio, daí o nome, e dele fazem parte Gonçalo Bilé (que em 2020 foi semifinalista do concurso The Voice Portugal), Ricardo Pires e Ivo Palitos. Depois de lançaram o primeiro álbum, percorreram vários palcos de Norte a Sul, participando em festivais como o Sol da Caparica, Sumol Summer Fest ou o Caparica Surf Fest. E se o primeiro tema do novo álbum assumia a forma de uma crítica irónica (“Não é quem fala mais alto que possui a razão! Mais do que falar é preciso fazer acontecer!”, diziam eles a propósito desse single), este que agora se estreia, Estava escrito, fala de um fortuito encontro amoroso. No texto que acompanha o lançamento desta canção, escreve Gonçalo Bilé: “Por vezes vem a nós uma sensação de que o destino está já traçado. Principalmente quando as peças dos nossos puzzles se encaixam da mais harmoniosa forma. Tal como o Trevo, que se uniu e muniu de uma química tão espontânea! Parece que estava escrito... É assim na vida e no amor que a compõe e pinta!”