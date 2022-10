Partilhar imagens íntimas sem consentimento é crime sexual ou mera violação da privacidade? Partidos divergem

Parece existir um consenso entre os partidos de que é preciso penalizar mais severamente a divulgação de conteúdos íntimos ou sexuais sem consentimento e reforçar a protecção das vítimas. Mas as forças políticas dividem-se quanto à forma de o fazer: se o Bloco de Esquerda (BE) e o PAN apresentaram projectos de lei esta quarta-feira no Parlamento para tornar esta prática num crime de cariz sexual e público, o PS e o Chega querem agravar as molduras penais do já existente crime de devassa da vida privada. Os restantes partidos não apresentaram propostas, mas mostraram-se disponíveis para trabalhar os projectos na fase de especialidade, tendo o PSD e o PCP sido mais favoráveis à proposta dos socialistas.​