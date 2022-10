Marcelo, o solitário de Belém e o seu primeiro momento sem afecto

O que está a acontecer a Marcelo que possa justificar a pior declaração do seu mandato em Belém? “O católico Marcelo foi apanhado numa situação difícil”, diz António Costa Pinto. A solidão, a falta de conselheiros políticos, as intervenções públicas permanentes e a dificuldade em arranjar um modelo para o segundo mandato podem explicar o resto.

Foi em Janeiro de 2012 que Cavaco Silva disse a frase fatal, que foi um “turning point” na relação dos portugueses com o então Presidente da República. “Tudo somado, o que irei receber do Fundo de Pensões do Banco de Portugal e da Caixa Geral de Aposentações, quase de certeza, não vai chegar para pagar as minhas despesas, porque como sabe eu também não recebo vencimento como Presidente da República.”