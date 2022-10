Elon Musk entra no negócio da perfumaria com “Burnt Hair” e já fez um milhão de euros

Antes do perfume, Musk passou pela tequila, em 2020, com uma marca própria da Tesla, e um par de “shorts curtos” para significar a vitória de Musk sobre os investidores que apostaram contra a fabricante de veículos eléctricos, agora a empresa de automóveis mais valiosa do mundo.

O homem mais rico do mundo, Elon Musk, teve faro para uma nova oportunidade de ganhar dinheiro ao lançar um perfume chamado “Burnt Hair” que, segundo ele, vendeu já dez mil frascos e ganhar cerca de um milhão de euros em apenas algumas horas.

“Com um nome como o meu, entrar no ramo das fragrâncias era inevitável... Por que é que andei tanto tempo a lutar contra isto!?”, questiona-se Musk, numa publicação na rede social Twitter, onde agora se descreve como “vendedor de perfumes”.

“A essência do desejo repugnante” é a descrição do site da sua última oferta, cujo frasco custa 100 dólares, e deve começar a ser vendida no primeiro trimestre de 2023.

Antes do perfume, Musk passou pela tequila, em 2020, com uma marca própria da Tesla, e um par de “shorts curtos” para significar a vitória de Musk sobre os investidores que apostaram contra a fabricante de veículos eléctricos, agora a empresa de automóveis mais valiosa do mundo.

Sua Boring Company, uma empresa de túneis avaliada em 5,7 mil milhões de dólares, vendeu lança-chamas a 500 dólares cada, no início de 2018. E também vendeu 50.000 chapéus da Boring Company.

As ambições de Musk ao longo dos anos variaram da colonização de Marte à criação de uma nova economia de energia sustentável e, pelo meio, construiu a Tesla, a empresa de foguetes SpaceX e outras empresas mais pequenas.

Na semana passada, o multimilionário propôs dar seguimento à sua oferta original de 44 mil milhões para comprar o Twitter Inc.