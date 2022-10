O filme que se chamava só Z e que, para a première de Cannes, se viu obrigado a mudar de título para espantar qualquer tipo de associação com os famigerados “Z” estampados nos tanque russos que invadiram a Ucrânia, contexto com o qual o filme de Hazanavicius não tem nada a ver (como nada tem a ver, já agora, com o Z de Costa-Gavras, que ainda seria mais ofendido com a homonímia).